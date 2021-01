La console Nintendo Switch Animal Crossing est à un prix jamais vu, vite !

Voici une belle offre pour ceux et celles qui souhaitent acheter la Nintendo Switch avec Animal Crossing durant les soldes ! La console de jeu à l'effigie du célèbre jeu vidéo est à un prix jamais vu.

De même que la Switch édition limitée Mario, la console de Nintendo avec Animal Crossing est proposée à un prix très intéressant durant les soldes d'hiver 2021 sur le site Cdiscount.

Ainsi, la Nintendo Switch Animal Crossing est vendue en ce moment au tarif de 329,99 euros au lieu de 359,99 euros ; soit une réduction de 30 euros. La remise est appliquée avec le coupon 30SOLDES qui doit être saisi au cours de l'étape du panier. Pour information, un code de téléchargement sera inscrit dans le pack. Le code en question donnera un accès à la version dématéralisée du jeu Animal Crossing New Horizons.

Le pack se compose aussi d'une paire de manettes Joy-Con turquoise/vert, d'un support Joy-Con, d'une station d'accueil Nintendo Switch, d'un câble HDMI, d'un adaptateur secteur Nintendo Switch, d'une paire de dragonnes Joy-Con et d'un support de recharge. Quant au jeu vidéo, Animal Crossing New Horizons invite le joueur à pêcher, à agrandir sa maison et à réaliser des missions pour les administrés de l'île.