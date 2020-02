Fibre ou ADSL Sosh à moitié prix : l’offre internet du moment qu’il ne faut surtout pas rater !

Vous envisagez de souscrire ou de changer d’abonnement Ă internet ? Sosh propose actuellement un bon plan permettant de souscrire Ă la « Boite Sosh », un abonnement internet avec tĂ©lĂ©phonie fixe sans engagement pour 14.99 € par mois pendant 12 mois puis 24.99 € au terme de la pĂ©riode promotionnelle.Â

Sosh propose un bon plan pour souscrire Ă l’abonnement internet « La boĂ®te Sosh » fibre ou ADSL pour 14.99 € par mois pendant 1 an. PlutĂ´t pas mal puisque c’est une remise accorde de 5 euros par mois sur l’abonnement ADSL et 10 euros par mois sur la Fibre. Au delĂ des 12 mois, il repassent Ă 29.99 € / mois pour la fibre et 19.99 € / mois pour l’ADSL.

L’offre est valable jusqu’au 5 mars 2020 Ă 8 heures sur le site Sosh.fr. Les clients en migration depuis une offre internet Orange, Open et Sosh mobile+Livebox ne sont pas Ă©ligible Ă l’offre. Le prix de l’abonnement, Fibre ou ADSL incluent Ă©galement la location de la box. Voici en dĂ©tails les services inclus dans les abonnements Fibre / ADSL :

Internet ADSL/VDSL 2 haut débit OU Internet Fibre très haut débit sur le réseau Orange

Livebox 4 incluse pour l’ADSL et la Fibre (raccordement inclus pour la fibre)

Jusqu’à 300Mbit/s en téléchargement et jusqu’à 300Mbit/s en envoi pour la fibre

Appels illimités vers les fixes de France métropolitaine, des DOM et plus de 100 destinations internationales / Option appels illimités vers les mobiles de France métropolitaine et DOM : +5€/mois

TV (en option) Appli TV d’Orange : offerte sur demande. La TV d’Orange sur mobile, tablette et PC/Mac OU Option décodeur TV + Appli TV d’Orange : +5 €/mois et La TV d’Orange sur votre télévision et sur mobile, tablette et PC/Mac.

Pour vĂ©rifier si vous ĂŞtes Ă©ligible Ă l’ADSL ou Ă la Fibre, vous devez vous rendre sur la page de la promo (voir lien ci-dessus) et cliquer sur « Tester votre ligne » afin de vĂ©rifier votre Ă©ligibilitĂ© gĂ©ographique via un numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone ou une adresse.

