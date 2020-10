La Barre de son TCL TS7000 160W à moins de 70€ chez Electro Dépôt !

Habituellement dans les 90€ chez la concurrence, la Barre de son TCL TS7000 160W est en ce moment à 79,98€ chez Electro Dépôt avec en supplément une offre de remboursement de 15€ proposée par TCL soit un prix de revient final à 64.98€. Mais attention, cette offre n’est possible que jusqu’au 30 octobre inclus. Ce sont donc les derniers jours pour profiter de cette barre de son à prix cassé chez Electro Dépôt !

LA BARRE DE SON TCL TS7000 160W à 64,98€

Pour profiter de cette offre, vous n’avez qu’une chose à faire : vous rendre sur le site d’Electro Dépôt et remplir le formulaire de remboursement offert par TCL afin de profiter de vos 15 € remboursés après votre achat. Bonne nouvelle : si l’offre n’est valable que jusqu’au 30 octobre prochain (inclus), vous avez jusqu’au 15 novembre pour remplir votre formulaire de remboursement et l’envoyer à TCL.

Dotée de la technologie Dolby Digital, la Barre de son TCL TS7000 160 W peut transformer votre salon en véritable salle de cinéma. Son design élégant et sa finesse vous permettront de l’installer par exemple sous votre TV en toute discrétion. Elle offre 3 modes d’écoutes différents, le mode Film, le mode Musique et le mode Informations, afin de répondre à tous vos besoins les plus précis.

20€ remboursés jusqu’au 31 décembre 2020 sur la Barre de son SAMSUNG HW-T420/ZF

Pour ceux avec un peu plus de budget, nous vous conseillons de vous tourner vers la Barre de son SAMSUNG HW-T420/ZF. Jusqu’au 31 octobre 2020, elle est disponible chez Electro Dépôt à 109€ au lieu de 129€, grâce à une offre de remboursement de 20€ proposée par Samsung.

LA BARRE DE SON SAMSUNG HW-T420/ZF A 109€

Dotée de la fonction Surround Sound Expansion, la Barre de son SAMSUNG HW-T420/ZF vous offre un son à 360 degrés dans votre salon. Elle bénéficie d’une puissance de 150 W, mais aussi d’un caisson de basses filaire pour un son encore plus profond et précis.

Cet article est une publication sponsorisée par Electro Dépôt.