Kobo By Fnac : un conte de Noël de Charles Dickens lu par Eric et Quentin entièrement gratuit !

En ce moment chez la Fnac, vous pouvez profiter d’un conte de Noël de Charles Dickens raconté par le duo de comédiens Eric et Quentin, et ce, entièrement gratuitement ! Pour en profiter, il vous suffit de télécharger le conte sur Fnac.com puis de télécharger l’application Kobo by Fnac (disponible sur l’App Store et le Play Store) et de vous connecter avec vos identifiants Fnac. Profitez ainsi de la magie de Noël sans rien dépenser. A vous ensuite de choisir si vous souhaitez écouter ce conte de Noël seul ou en famille au coin du feu.

Quoi de mieux en ces temps de confinement que de partager un moment magique en famille avec un conte de Noël à écouter ? Depuis le 8 décembre, la Fnac vous propose un livre audio complètement gratuitement, sans aucune obligation d’achat en parallèle : un conte de Noël de Charles Dickens raconté par Eric et Quentin. La durée d’écoute est d’environ 1h45 (de plaisir).

Ce conte de Noël entièrement gratuit peut, de plus, être pour vous l’occasion de découvrir les livres audio. De plus en plus plébiscités, ils vous permettent de vivre une toute nouvelle expérience de lecture, de vous plonger dans l’univers d’un roman d’une simple écoute. Adaptés aux enfants, comme aux adultes, les livres audio représentent un moyen agréable de se mettre à la lecture, sans pression et tout en vacant à ses occupations habituelles.

Avec Kobo by Fnac et son application mobile, vous avez le choix entre l’achat de livres audio à l’unité ou la souscription d’un abonnement. Pour seulement 9,99€/mois (avec le 1er mois gratuit), vous pouvez télécharger chaque mois un livre audio et en profiter depuis tous vos appareils (smartphone, tablette, PC, etc.).

Kobo by Fnac, c’est aussi une seule et même application pour toutes vos lectures, que ce soit vos livres numériques ou vos livres audio. Alors qu’attendez-vous ? Évadez-vous sans bouger de votre canapé !

