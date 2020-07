Profitez d’une souris ambidextre et d’un clavier silencieux Microsoft à prix cassé, grâce à ce bon plan

Chez Amazon, profitez de ce bon plan informatique pour vous procurer à un bon prix ce kit comprenant une souris ambidextre et un clavier silencieux Microsoft. Focus sur cette nouvelle bonne affaire !

Rendez-vous sur la plateforme française d’Amazon pour acquérir le kit Wireless Desktop 900 de Microsoft à seulement 29,99 euros ; soit 25 euros de moins par rapport à son prix initial.

Le kit en question contenant une souris pour ambidextre et un clavier silencieux du constructeur américain est en promotion au tarif indiqué ci-dessus jusqu’au dimanche 5 juillet 2020 inclus. Pour rappel ou à tire d’information, les frais de port sont gratuits pour une livraison standard à domicile car il s’agit d’un produit dont le montant est supérieur à 25 euros d’achats.

Que ce soit sur Windows ou sur Mac, l’ensemble pourra être utilisé sur un PC portable ou un ordinateur de bureau. Le clavier dont les dimensions sont de 42.4 cm x 15.5 cm x 2.82 cm dispose d’un chiffrement sécurisé des données (AES), et de plusieurs touches silencieuses et de raccourci. Quant à la souris sans fil, elle mesure 6.31 cm x 11.3 cm x 4.41 cm et est fournie avec un récepteur USB qui devra être branché sur le clavier afin d’établir la liaison entre les deux périphériques.

