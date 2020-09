Profitez d’un kit de démarrage Philips Hue à prix réduit chez Amazon

Voici un bon plan Amazon ! Les membres du géant du commerce en ligne ont la possibilité de profiter d’un kit de démarrage Philips Hue à prix réduit. Focus sur cette nouvelle bonne affaire.

Alors qu’il est encore possible de se procurer un super lot de 4 barres de lumière Philips Hue Play en promotion, un kit de démarrage Philips Hue bénéficie également d’une réduction.

Ainsi, Amazon propose sur la version française de son site internet un pack contenant 3 ampoules, un pont Hue ainsi qu’une télécommande. L’ensemble est vendu à exactement 84,24 euros au lieu de 99,99 euros. Cela fait une remise de 15,75 euros et les frais de port sont bien évidemment offerts.

Grâce à ce kit de démarrage, vous pouvez contrôler vos éclairages depuis n’importe quel endroit et à n’importe quel moment, à distance depuis votre smartphone. Les ampoules fonctionnent avec des alarmes, des minuteries et le gardiennage virtuel. De son côté, la télécommande dispose d’un bouton connecté et sans fil qui permet de régler l’intensité lumineuse, d’allumer et d’éteindre vos lumières. Elles est fournie avec une base murale aimantée sans fil. Enfin, les lumières peuvent être gérées par le biais de la commande vocale puisqu’elles sont compatibles avec les assistants vocaux comme Echo et Google Nest.