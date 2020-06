Jusqu’à 200 € de remise sur les Samsung Galaxy S20 5G chez Bouygues Telecom avec le forfait Sensation 90 Go

Les smartphones 5G Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra sont proposés à prix réduits par Bouygues Telecom, accompagnés du forfait Sensation Avantages Smartphone 90 Go. Ils constituent une excellente solution pour exploiter la 5G dans les meilleures conditions lorsque cette technologie sera déployée dans les mois prochains.

Lorsque la technologie 5G sera disponible, ses débits permettront d’utiliser encore plus facilement toutes les applications accessibles depuis un smartphone : jeux en ligne, réseaux sociaux et applications de streaming audio et vidéo, comme Netflix, Amazon Prime Video ou Disney +. En attendant, même en 4G, un forfait autorisant le téléchargement d’un très grand volume de données mensuel est indispensable si on utilise son smartphone toute la journée.

C’est le cas de l’offre Sensation Avantages Smartphone 90 Go de Bouygues Telecom, qui est proposée à 26,99 € par mois pendant un an, puis 41,99 € par mois. Ce tarif préférentiel est appliqué si vous êtes déjà client de Bouygues Telecom pour la box Internet. Si ce n’est pas le cas, ces prix sont majorés de 7 € (soit 33,99 €/mois puis 48,99 €/mois).

Bon point, le forfait Sensation Avantages Smartphone vous fait bénéficier d’une remise substantielle sur le prix du smartphone que vous sélectionnez :

Remise de 517,10 € sur le prix du Samsung Galaxy S20, qui passe de 1 009 € à 491,90 €

Remise de 517,10 € sur le prix du Samsung Galaxy S20, qui passe de 1 109 € à 591,90 €

Remise de 317,10 € sur le prix du Samsung Galaxy S20, qui passe de 1 359 € à 1 041,90 €

Autre bonne nouvelle, l’opérateur vous permet d’étaler une partie de la somme sur les 24 mois d’engagement du forfait, sous la forme de 24 règlements de 8 € (soit 192 € au total). La somme a verser au moment de l’achat n’est donc plus que de 299,90 € (Galaxy S20 5G), 399,90 € (Galaxy S20+ 5G) et 849,90 € (Galaxy S20 Ultra).

Cerise sur le gâteau, une offre de remboursement de 100 € de Bouygues Telecom permet de tirer encore un peu plus ces prix vers le bas. Au final, le prix de ces smartphones est des plus attractifs :

Samsung Galaxy S20 5G : 391,90 €

Samsung Galaxy S20+ 5G : 491,90 €

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G : 941,90 €

Enfin, si vous optez pour un de ces smartphones 5G de Samsung, vous pouvez bénéficier d’un bonus de 100 €, qui est ajouté au prix de reprise de votre ancien smartphone.

Rappelons que le forfait Sensations Avantages Smartphone 90 Go de Bouygues Telecom comprend les appels et SMS/MMS illimités en France, ainsi que les appels vers les téléphones fixes de 120 pays et vers les mobiles aux Etats-Unis, au Canada et en Chine. Lors des déplacements en Europe, il est possible d’utiliser jusqu’à 35 Go des 90 Go pour accéder à Internet.

Pratique, l’option Multi SIM est incluse dans le forfait. Elle permet de recevoir une deuxième carte SIM, qui permet de transmettre et recevoir des données sur un second appareil, en France (mais pas de téléphoner). Plusieurs bonus sont également offerts, comme l’accès illimité à Internet le Week-end, l’accès aux services de L’équipe et de Cafeyn, ainsi que le bouquet TV mobile Pop Culture.

Parmi les autres avantages du forfait figurent le prêt d’un smartphone en cas de perte, casse ou vol, ainsi qu’un accès gratuit Spotify Premium pendant les 6 premiers mois (puis tarif normal de 9,99 €/mois).

Gamme Samsung Galaxy S20 : trois smartphones d’une grande efficacité

Les trois derniers smartphones Samsung ont plusieurs atouts en commun :

Écran AMOLED de très haute qualité

Écran en haute définition (3 200 x 1 440 pixels)

Écran à 120 Hz, pour des animations plus fluides

Résistance à l’eau et à la poussière (IP68)

Processeur performant Samsung Exynos 990

Lecteur d'empreintes digitales placé sous l’écran

Grande autonomie avec recharge rapide de la batterie (25 W pour les S20/S20+ et 45 W pour le S20 Ultra)

Recharge rapide sans fil

D’autre part, les Galaxy S20 et S20+ embarque un capteur photo principal de 64 mégapixels, avec zoom optique 3x, complété par deux autres capteurs de 12 mégapixels, dont un ultra grand angle (13 mm). Le S20+ dispose également d’un capteur de profondeur de 0,3 mégapixels.

Le Galaxy S20 Ultra, quant à lui, est encore mieux loti pour la photo, avec un capteur principal de 108 mégapixels, assisté d’un capteur de 48 mégapixels avec un zoom optique 5x et un ultra grand angle de 12 mégapixels. On y retrouve également le capteur de profondeur du S20+.

