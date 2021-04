Jours optimistes Darty : profitez du casque Beats Studio 3 à prix cassé

Jusqu'au 3 mai prochain, Darty célèbre “Les Jours optimistes” et propose des promotions pouvant aller jusqu'à -50%.

Pendant 6 jours, du 28 avril au 3 mai prochain (inclus), Darty vous propose une multitude de promotions dans le cadre de son opération “Les Jours optimistes”. Parmi les dizaines d'offres à prix réduit, nous avons remarqué le casque Beats Studio 3 à -33%. Vous pouvez ainsi en profiter pour seulement 199,99€ au lieu de 299,99€.

Le casque Beats Studio 3 : une autonomie incroyable et la puce W1

Sorti en 2017, le casque Beats Studio 3 n'est plus très récent, mais il n'a pas pris une ride en 4 ans et sa fiche technique reste toujours aussi impressionante.

Aussi élégant que confortable, le casque Bluetooth sans fil est souple et équipé de coussinets confortables qui peuvent rester longtemps sur les oreilles sans vous faire mal. Doté de la réduction active de bruit, le Beats Studio 3 vous propose un dispositif d'élimination du bruit ANC qui vous permettra de profiter de tous vos trajets en triant les bruits ambiants autour de vous pour n'entendre que ceux qui sont importants.

Au sein du casque circum aural, on trouve une batterie rechargeable très performante. Le Beats Studio 3 peut en effet tenir jusqu'à 22 heures en utilisation classique et 40 heures avec la puce ANC désactivée. Il se charge de plus très rapidement grâce à la technologie Fast Fuel. Vous pouvez ainsi profiter de 3 heures d'écoute après seulement 10 minutes de charge.

Gros point fort : le casque Beats Studio 3 intègre une puce Apple W1. Celle-ci lui permet d'augmenter sa portée Bluetooth et de réduire les pertes de connexion au maximum.

Chez Darty, le casque Beats Studio 3 est livré avec un étui de transport et est garanti 2 ans.

