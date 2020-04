Bons plans Steam : Total War Shogun 2 gratuit et Alien Isolation à 1.85€

Voici un bon plan 2 en 1 pour ceux qui veulent des jeux sur PC ! Au cours d’une durĂ©e limitĂ©e, il est possible de jouer Ă Total War Shogun 2 gratuitement et de se procurer Alien Isolation pour seulement 1,85 euro. Tous les dĂ©tails sont Ă consulter dans la suite de l’article.

En cette pĂ©riode de confinement, Steam fait plaisir aux fans de jeux sur PC. Dans un prĂ©cĂ©dent article, nous avons vu qu’il Ă©tait possible de rĂ©cupĂ©rer 2 jeux Tomb Raider et d’y jouer gratuitement.

Cette fois-ci, la plateforme permet Ă ses membres d’acquĂ©rir Total War Shogun 2 de façon gratuite Ă partir de ce lundi 27 avril Ă 19 heures et ce, jusqu’Ă ce vendredi 1er mai 2020 Ă 19 heures. Si vous avez dĂ©jĂ un compte Steam, vous n’avez qu’à vous rendre sur la page du jeu (cliquer ici) et appuyer sur le bouton tĂ©lĂ©charger. Le jeu sera alors placĂ© dans votre bibliothèque.

En revanche, le jeu Alien Isolation est, quant à lui, proposé à 1,85 euro ; soit une remise immédiate de 95% par rapport à son prix initial. Cette offre promotionnelle prend fin ce mardi 28 avril 2020 à 19 heures précises et vous pouvez vous procurer le jeu en cliquant ici.

Total War Shogun 2 et Alien Isolation en quelques mots

Total War Shogun 2 est un jeu sorti en 2011 qui invite le joueur Ă prendre la tĂŞte de l’un des 9 principaux clans japonais. Son but ? Livrer bataille pour devenir Shogun. Il doit ainsi gĂ©rer l’Ă©conomie et la politique de ses provinces mais aussi diriger directement ses troupes sur le champ de bataille.

De son cĂ´tĂ©, Alien Isolation se dĂ©roule 14 ans après les Ă©vĂ©nements du film Alien, Le huitième passager. Dans la peau d’Amanda (la fille d’Ellen Ripley), le joueur naviguera dans un monde toujours plus angoissant tout en faisant face Ă une population paniquĂ©e et dĂ©sĹ“uvrĂ©e, ainsi qu’Ă un Alien imprĂ©visible et sans pitiĂ©.