Jeux PS4 moins chers : Watch Dogs Legion et Assassin’s Creed Valhalla sont à prix réduits

Vous avez l’intention de vous acheter ou d’offrir des jeux PS4 à prix réduits pour Noël ? Profitez de ce bon plan 2 en 1 qui vous permet de faire des économies en acquérant Watch Dogs Legion et Assassin’s Creed Valhalla en promotion chez Micromania.

Les événements Black Friday et Cyber Monday font désormais partie du passé mais Micromania profite des derniers jours avant Noël pour permettre à ses membres de bénéficier de tarifs réduits sur des jeux PS4.

Ainsi, durant une période à durée indéterminée, l’enseigne spécialisée dans le domaine des jeux vidéo met en vente deux jeux PS4 récemment sortis à des bons prix. Watch Dogs Legion et Assassin’s Creed Valhalla sont en effet respectivement vendus à 29,99 euros et à 39,99 euros. Afin d’obtenir les deux tarifs indiqués, il faudra saisir le code PROMO10 (lors de l’étape du panier) qui donne droit à 10 euros de réduction.

Proposé dans son édition Resistance, Watch Dogs Legion est un jeu sorti en octobre 2020 qui vous emmène dans une ville de Londres confrontée à sa chute. Après des attaques terroristes dévastatrices causées par une mystérieuse entité appelée Zero Day, un état autoritaire a opprimé le peuple, une société militaire privée corrompue contrôle les rues, et un puissant syndicat du crime s’attaque aux personnes vulnérables. Le sort de Londres est entre vos mains, et votre capacité à recruter une résistance et à riposter. Pour vous donner l’eau à la bouche, découvrez ou redécouvrez la bande-annonce officielle.

Quant à Assassin’s Creed Valhalla, le joueur doit incarner Eivor, un féroce guerrier viking déchiré entre son devoir envers son frère Sigurd et sa quête personnelle de gloire. Chassé de Norvège par des guerres sans fin et des terres infertiles, le clan d’Eivor devra se construire un avenir parmi les royaumes brisés d’Angleterre. Durant ce périple, Eivor devra faire face à des figures emblématiques telles que des rois saxons et les belliqueux fils de Ragnar Lothbrok ainsi qu’une mystérieuse et terrible menace pesant sur le destin de l’Angleterre. Si vous ne connaissez pas le jeu, voici son trailer.