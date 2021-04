Jeux Nintendo Switch moins chers : profitez d’une sélection de titres à -50%

Avis aux possesseurs d'une Switch ! Au cours d'une durée limitée, la Fnac permet aux fans de la console de Nintendo de se procurer des jeux à moitié prix. La rédaction de PhonAndroid a concocté une sélection de titres éligibles à l'offre promotionnelle.

Jusqu'au dimanche 2 mai 2021 inclus, soit une durée totale de trois semaines, la Fnac donne rendez-vous à ses clients sur son site internet pour acquérir un ou plusieurs jeux Nintendo Switch qui bénéficient de réductions intéressantes.

Parmi les jeux en promotion, on retrouve Paper Mario the Origami King qui est à 29,99 euros au lieu de 59,99 euros. Sorti en juillet 2020, le joueur est invité à rejoindre Mario et sa nouvelle partenaire Olivia, pour une aventure qui le mènera aux quatre coins d'un monde de papier.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE JEU PAPER MARIO THE ORIGAMI KING

Egalement vendu à 29,99 euros, Pikmin 3 Deluxe vous emmène sur la planète Koppaï qui est à court de nourriture. Trois explorateurs sont alors envoyés en mission afin de trouver des ressources pour sauver leur monde. Dispersés sur un mystérieuse planète, ils se lancent à la découverte de ses terres luxuriantes, peuplées de monstres et de Pikmin.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE JEU PIKMIN 3 DELUXE

Avec une remise immédiate de 20 euros, Cadence of Hyrule passe à 19,99 euros. Dans ce jeu, vous commencez votre aventure dans la peau de Cadence, l'héroïne de la série Crypt of the NecroDancer. Vous pourrez aussi incarner Link ou la princesse Zelda afin de poursuivre votre périple.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE JEU CADENCE OF HYRULE

Pour l'avant-dernier jeu de la sélection, voici Xenoblade Chronicles Definitive Edition qui est à 29,99 euros. Ce jeu, qui est le remake du RPG culte sorti originellement sur Wii en 2011, convie le joueur à incarner Shulk. Le personnage est un jeune bricoleur Homz de la Colonie 9, très intrigué par le Monado, une arme mystérieuse dont la technologie est la seule capable de pourfendre les Mékons, des êtres robotiques agressifs issus de Mechonis.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE JEU XENOBLADE CHRONICLES

Enfin, terminions cette sélection avec le fameux programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima qui est à 17,49 euros. Dans ce jeu, vous retrouverez notamment des calculs mentaux, des exercices de mémorisation, des sudokus, des mots mélangés, ou encore le pierre-feuille-ciseaux.