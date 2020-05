Jouez gratuitement à Lego Ninjago Le film sur PS4, Xbox One et Steam

Au cours d’une durĂ©e limitĂ©e, les joueurs sur PS4, Xbox One et Steam ont la possibilitĂ© de rĂ©cupĂ©rer gratuitement le jeu vidĂ©o Lego Ninjago Le film. Tous les dĂ©tails de ce nouveau bon plan sont Ă consulter dans la suite de l’article.

Après GTA V gratuit Ă vie sur l’Epic Games Store (valable jusqu’Ă ce jeudi après-midi), c’est au tour d’un autre jeu de bĂ©nĂ©ficier d’une offre gratuite.

Ainsi, jusqu’Ă ce vendredi 22 mai 2020 Ă 9 heures prĂ©cises, les possesseurs d’une PS4, d’une Xbox One ou d’un PC pourront tĂ©lĂ©charger de façon gratuite le jeu Lego Ninjago Le film. Pour cela, il suffit de se rendre sur le PlayStation Network, le store de Microsoft et la boutique Steam (en fonction du choix de la plateforme) et rĂ©cupĂ©rer le jeu dans la bibliothèque.

Lego Ninjago Le film en quelques mots

Sorti en 2017, Lego Ninjago Le film invite le joueur Ă incarner Lloyd, Jay, Kai, Cole, Zane, Nya et MaĂ®tre Wu afin de protĂ©ger Ninjago du malĂ©fique Lord Garmadon et de son armĂ©e de requins. Il devra maĂ®triser l’art de l’AgilitĂ© du ninja : courir sur les murs, bondir dans les airs et affronter les ennemis de Ninjago pour progresser et amĂ©liorer ses techniques de combat de ninja. Il pourra Ă©galement plonger au coeur de l’histoire dans 8 lieux bourrĂ©s d’action.