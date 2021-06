Jabra Elite 65T : des écouteurs exceptionnelles à moins de 70€ chez Darty

Darty vous propose les écouteurs Jabra Elite 65T avec une réduction de -30%. Les écouteurs sans fil connus pour leur qualité se retrouvent ainsi sous la barre des 70€ !

Les Jabra Elite 65T : une qualité audio exceptionnelle

Connus pour leur qualité au niveau du son, les écouteurs sans fil Jabra Elite 65T proposent sans surprise un son exceptionnel grâce à leurs 4 microphones et leurs haut-parleurs de 6mm qui bloquent le bruit du vent et les autres nuisances sonores. Grâce à la fonctionnalité Jabra Sound+, ils permettent même de personnaliser votre profil musical et notamment régler la manière dont votre voix sera entendue par vos interlocuteurs lors de vos appels.

Compatibles avec iOS et Android, ils peuvent être utilisés avec l'assistant vocal de votre choix (Google, Siri ou encore Alexa). Vous pouvez ainsi obtenir très vite ce dont vous avez besoin avec une simple commande vocale à vos écouteurs.

Doté d'une batterie performante, les Jabra Elite 65T proposent une autonomie pouvant aller jusqu'à 5 heures. L'étui de charge livré avec peut même augmenter l'autonomie jusqu'à 15 heures supplémentaires. Équipés de la technologie de charge rapide, les écouteurs Bluetooth n'ont besoin que de 15 minutes de charges pour vous faire profiter de 1h30 d'écoute.

