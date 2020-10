Ivacy : profitez d’Halloween sur Netflix, Disney+ ou Hulu avec une solution VPN complète pour seulement 0,9 euro par mois !

À l’occasion d’Halloween, Ivacy vous permet pendant seulement quelques jours de vous abonner à son service VPN pour seulement 0,9 euro par mois pendant 5 ans, soit 54 euros au total. De quoi, entre autres, débloquer Netflix et de nombreuses autres plateformes de streaming, pendant de nombreuses années, pour un prix ultra compétitif !

Actif depuis plus de 10 ans sur le secteur des services VPN, Ivacy propose un système de protection très complet pour l’ensemble de vos appareils : Windows, macOS, Android, iOS, Linux… et bien d’autres encore. Le tout avec d’excellentes performances en termes de rapidité et de confidentialité pour un tarif mensuel défiant toute concurrence : 0,9 € TTC par mois. Après un rapide calcul, on constate qu’Ivacy ne vous coutera donc que 54 euros en tout et pour tout au cours des 5 prochaines années. Mais attention ! L’offre est limitée dans le temps et les retardataires risquent de s’en mordre les doigts.

On entend parfois parler d’autres services VPN disponibles sur le marché, mais il est important de savoir qu’Ivacy est là depuis de nombreuses années et bénéficie par conséquent de compétences et d’un historique que peu d’autres services peuvent se vanter d’avoir. Son offre est très clairement, depuis toujours, une des moins chères, une des plus performantes et une des plus sécurisées. Il est donc possible d’affirmer qu’avec cette offre tarifaire limitée dans le temps sans précédent (0,90 €/mois) elle est désormais la moins couteuse. De plus, l’offre bénéficie d’une garantie « Satisfait ou remboursé » de 30 jours.

Un des usages privilégiés par les utilisateurs qui utilisent un service VPN est la possibilité qui leur est donnée d’accéder aux plateformes de streaming réservées à d’autres pays que la France. Sur ce point, Ivacy est dans le peloton de tête puisqu’il permet de débloquer Disney+, la BBC et Hulu et la totalité des sept régions Netflix : États-Unis, Japon, Royaume-Uni, Australie, Allemagne, Canada et France.

Cela permet de profiter des films et des séries réservés exclusivement à ces territoires de diffusion gérés par l’opérateur. Et cerise sur le gâteau, Ivacy est l’un des seuls VPN existants à permettre la lecture depuis n’importe laquelle de ces régions, sans avoir recours à la mise en mémoire tampon. Et c’est une très bonne nouvelle pour les performances globales, et la rapidité en particulier.

Preuve en est, son classement régulier à la première place de nombreux benchmarks évaluant les principaux VPN du marché.

Toujours au chapitre des performances, certains hésitent parfois à installer et à utiliser un VPN sur leurs appareils par crainte de voir leur débit internet s’effondrer. Rien à craindre de ce côté-là non plus avec Ivacy puisque le service dispose du nombre considérable de 1000 serveurs, répartis dans plus de 100 emplacements à travers le monde.

Côté utilisation, ces chiffres impressionnants ne doivent cependant pas vous impressionner et vous n’aurez pas à rechercher à chaque fois le meilleur emplacement possible pour profiter du meilleur débit. Ivacy choisira pour vous le serveur le plus optimisé, en le plus à même de garantir votre anonymat afin de télécharger en toute sécurité avec des serveurs P2P optimisés.

Vous possédez plusieurs appareils que vous utilisez régulièrement et vous ne souhaitez pas avoir à choisir celui qui sera le seul à être équipé d’un VPN ? Pas de problème ! Ivacy peut être utilisé simultanément sur 10 terminaux – PC, Mac, smartphone, tablette – avec un seul abonnement. Et encore des économies !

Et au-delà des nombreuses possibilités offertes en termes de streaming, Ivacy vous permet également de mettre tous vos terminaux à l’abri des pirates, simplement et de manière très fluide, grâce à la technologie Split Tunneling. Idem lorsque vous vous connectez à des réseaux wifi publics. Allez-y sans crainte !

