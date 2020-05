iPhone XS Max 256 Go : ce téléphone d’Apple est à un bon rapport qualité-prix sur Cdiscount

Vous recherchez l’iPhone XS Max dans sa variante 256 Go Ă un bon rapport qualitĂ©-prix ? Au cours d’une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, Cdiscount propose le tĂ©lĂ©phone d’Apple sous les 900 euros. Focus sur ce nouveau bon plan !

Alors qu’il Ă©tait possible d’avoir l’iPhone XS Max (version 64 Go) Ă 779 euros Ă la fin du mois d’avril dernier, Cdiscount vous permet de vous rattraper en acquĂ©rant le mĂŞme smartphone avec une capacitĂ© de stockage plus importante.

Ainsi, le site marchand français met en vente le tĂ©lĂ©phone de la marque Ă la pomme Ă exactement 899 euros pour le modèle 256 Go. Il s’agit d’un bon prix puisque le produit d’Apple est vendu ailleurs Ă partir de 1300 euros. Ă€ propos de la des frais de port, ils sont offerts pour une livraison standard Ă domicile, en relais colis ou en Mondial Relay. Il faut compter en gĂ©nĂ©ral moins d’une semaine pour rĂ©ceptionner le produit. Si vous souhaitez une livraison plus rapide, vous pouvez toujours souscrire Ă l’abonnement CDAV qui est Ă 9 euros la première annĂ©e Ă l’occasion des French Days.

Concernant les caractéristiques de l’iPhone XS Max, le téléphone est équipé d’un écran Super Retina HD de 6,5 pouces (définition 2688 x 1242 pixels), d’un double capteur arrière de 12 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.4) et d’un capteur avant de 7 MP f/2.2. Il dispose également du Face ID pour l’authentification sécurisée et de la Puce A12 Bionic. Certifié IP68, l’iPhone XS Max lui permet d’être résistant à la poussière et à l’eau.

