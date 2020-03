Grosse baisse de prix pour l’iPhone XS 64 Go sur Amazon !

L’excellent iPhone XS d’Apple voit son prix dĂ©gringoler sur le site de l’enseigne en ligne Amazon France. Il est possible de l’avoir pour une pĂ©riode limitĂ©e Ă 699 euros dans son coloris argent. PlutĂ´t pas mal quand on sait qu’il est proposĂ© depuis un certain temps Ă 849 euros.Â

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Ne perdez pas trop de temps si vous souhaitez profiter de ce bon plan Amazon qui permet d’avoir l’iPhone XS coloris argent dans sa variante 64 Go pour 699 € au lieu de 849 €. A ce prix lĂ , c’est une excellente affaire pour un appareil de cette qualitĂ©.

Pour rappel ou Ă titre d’information, l’iPhone XS arbore un superbe Ă©cran HDR de 5.8 pouces Super Retina d’une dĂ©finition de 1125 x 2436 pixels. La partie hardware est soutenue par la puce maison A12 Bionic couplĂ©e Ă 4 Go de mĂ©moire RAM et 64 Go de mĂ©moire de stockage interne.

Excellent en photo, l’iPhone XS est dotĂ© d’un module photo intĂ©grant deux capteurs 12 MP avec double OIS (stabilisation optique de l’image) ainsi qu’un capteur frontal TrueDepth 7 Mpx, intĂ©grant diffĂ©rents mode tels que : mode portrait, Ă©clairage de portrait, contrĂ´le de la profondeur et HDR intelligent.

Très sécurisé, il intègre également le système de reconnaissance faciale, Face ID ainsi que Apple Pay. Enfin, il dispose de la certification de protection IP68, lui permettant d’être résistant à la poussière et à l’eau (profondeur maximale de 2 mètres pendant 30 minutes maximum).