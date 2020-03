Un bon plan à croquer : l’iPhone XS d’Apple profite d’une belle baisse de prix

En ce dĂ©but du mois de mars 2020, Rue du Commerce vous permet de vous offrir l’iPhone XS (64 Go) d’Apple sous la barre des 680€ (plus prĂ©cisĂ©ment Ă 679€). Une offre Ă ne pas rater !

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L’IPHONE XS OR

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L’IPHONE XS ARGENT

Si vous avez manquĂ© le prĂ©cĂ©dent deal oĂą l’iPhone XS Ă©tait Ă 699 euros sur Amazon, Rue du Commerce propose de vous rattraper avec une offre un peu plus avantageuse. En effet, le site marchand français permet d’acheter le tĂ©lĂ©phone d’Apple dans sa version 64 Go Ă 679 euros ; soit 20 euros moins cher par rapport Ă l’offre du gĂ©ant Amazon.

Ă€ l’heure oĂą l’on rĂ©dige ces lignes, deux modèles d’iPhone XS sont disponibles : la version dorĂ©e et la version argentĂ©e. De plus, des stocks sont en cours d’approvisionnement. Il faudra donc compter entre 10 et 15 jours pour rĂ©ceptionner le smartphone de la marque Ă la pomme (livraison gratuite Ă domicile ou en point retrait).

Ă€ propos des caractĂ©ristiques de l’iPhone XS, le joli smartphone est dotĂ© d’un Ă©cran OLED Super Retina Full HD de 5,8 pouces (avec une rĂ©solution 1125 x 2436 pixels), d’un double appareil photo de 12 MP avec double OIS (stabilisation optique de l’image) et d’une camĂ©ra avant TrueDepth de 7 MP (avec mode Portrait, Ă©clairage de portrait, contrĂ´le de la profondeur et HDR intelligent).

Le tĂ©lĂ©phone d’Apple dispose Ă©galement du Face ID pour l’authentification sĂ©curisĂ©e et de la Puce A12 Bionic. CertifiĂ© IP68, l’iPhone XS lui permet d’être rĂ©sistant Ă la poussière et Ă l’eau (profondeur maximale de 2 mètres pendant 30 minutes maximum). Enfin, l’appareil est essentiellement fourni avec un chargeur-secteur USB, un câble USB Lightning et un kit mains-libres.