Grosse chute de prix sur l’iPhone X (256 Go) chez Orange

Voici une superbe affaire pour ceux et celles Ă la recherche de l’iPhone X en promotion ! Le fameux smartphone de la marque Ă la pomme proposĂ© dans sa version 256 Go fait l’objet d’une grosse chute de prix chez Orange Ă l’occasion des soldes d’hiver 2020. Focus sur ce nouveau bon plan tĂ©lĂ©phonie.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Vous avez donc jusqu’au 4 fĂ©vrier 2020 inclus pour vous procurer l’iPhone X en soldes. AffichĂ© en temps normal Ă 1 069,90 euros sur la boutique Orange, le smartphone de chez Apple voit son prix chuter Ă 599,90 euros ; soit une remise immĂ©diate de 470 euros.

Ă€ propos des caractĂ©ristiques de l’appareil, l’iPhone X est Ă©quipĂ© d’un Ă©cran Super Retina 5,8″ HD (rĂ©solution 1125 x 2436 pixels, OLED Multi-Touch, 458 ppp, contraste 1 000 000:1), d’un appareil photo grand angle et tĂ©lĂ©objectif de 12 MP (zoom numĂ©rique jusqu’Ă 10x, Mode Portrait) et d’une camĂ©ra frontale de 7 MP (ouverture f/2.2). CĂ´tĂ© connectique, on retrouvera la 4G-LTE Advanced, le NFC, le Bluetooth 5.0, le GPS, le Wi-Fi ac et le connecteur Lightning.

Disponible dans un coloris argent, le tĂ©lĂ©phone dispose aussi d’une mĂ©moire vive de 3 Go, d’un espace de stockage de 256 Go, d’un processeur Apple A11 Bionic Hexa-Core avec architecture 64 bits et coprocesseur de mouvement M11, et du Face ID pour une authentification sĂ©curisĂ©e et Apple Pay. Enfin, le smartphone mesure 143.6 x 70.9 x 7.7 mm et a un poids de 174 grammes.

Ă€ voir aussi : notre test et notre prise en main de l’iPhone X