L’iPhone SE 2020 voit son prix dégringoler pour les soldes d’hiver

Si vous souhaitez vous équiper de l'iPhone SE à petit prix, sachez que l'enseigne en ligne Cdiscount propose le smartphone d'Apple à un prix très attractif. Affiché à 439 €, un code promo nous donne droit à 20 euros de remise supplémentaire le faisant ainsi tomber à 419 €.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Dans le cadre des soldes d'hiver 2021 , l'iPhone SE 2020 devient plus abordable. Les personnes souhaitant s'en équiper peuvent l'acheter à 419 € au lieu de 439 € grâce au code promo 20EUROS. Ce bon plan est valable sur le modèle 64 Go du smartphone d'Apple et disponible dans trois coloris : blanc, noir et rouge dans la limite des stocks disponibles.

Avec son écran LCD de 4,7 pouces, l’iPhone SE 2020 s’impose comme l’un des seuls smartphones compact du marché, actuellement dominé par les téléphones grand format, les phablettes. De plus, son look séduira les fans du lecteur d’empreintes digitales TouchID, encore réfractaires à la reconnaissance faciale Face ID (intégrée aux nouveaux iPhone depuis l’iPhone X). Old school, l’iPhone SE 2020 n’aura aucun mal à trouver sa place sur le marché.

Coté caractéristiques techniques, l'iPhone SE arbore un écran Rétina HD de 4,7 pouces (définition de 1334 x 750 pixels) et un appareil photo grand‑angle de 12 MP. On retrouve aussi la Puce A13 Bionic et tourne sous le système d’exploitation iOS 13. Si vous avez besoin davantage d'informations sur le téléphone, nous vous invitons à consulter notre article associé au test de l'iPhone SE.