iPhone SE 2020 : achetez le moins cher grâce à ce bon plan

Vous souhaitez acheter rapidement la version 2020 de l’iPhone SE ? Profitez de ce bon plan oĂą il est possible de se procurer le smartphone d’Apple en prĂ©commande prix rĂ©duit.

Les prĂ©commandes de l’iPhone SE 2020 sont ouvertes et Ă peine lancĂ©es, ce smartphone d’Apple profite dĂ©jĂ d’un bon plan du cĂ´tĂ© des opĂ©rateurs Sosh et Bouygues TĂ©lĂ©com. Une rĂ©duction de 30 € pour le premier et un remboursement de 50 € pour le deuxième (le meilleur deal est celui de SOSH car l’offre est immĂ©diate).

Ce qui fait que les modèles 64 Go, 128 Go et 256 Go de l’iPhone SE 2020 sont Ă des prix de revient respectifs de 459 euros, 509 euros et 619 euros (pour information, le modèle 256 Go est indisponible chez Sosh) et en ce qui concerne les coloris, vous avez le choix entre le noir, blanc et rouge. Aussi ci-dessous, dĂ©couvrez ses caractĂ©ristiques techniques :

Écran Retina HD 4,7 pouces

Résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1 mètre pendant 30 minutes maximum, IP67)

Appareil photo grand-angle 12 Mpx avec mode Portrait, Éclairage de portrait, Contrôle de la profondeur, Smart HDR de nouvelle génération et vidéo 4K

Caméra avant 7 Mpx avec mode Portrait, Éclairage de portrait et Contrôle de la profondeur

Touch ID pour l’authentification sécurisée et Apple Pay

Puce A13 Bionic avec Neural Engine de troisième génération

Capacité de recharge rapide

