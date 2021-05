iPhone 12 mini : profitez de cette très belle réduction pour l’acheter moins cher

À la veille du week-end du 22-23 mai 2021, trois revendeurs français permettent à leurs clients de profiter d'une très belle réduction pour acheter l'iPhone 12 mini moins cher. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

C'est à l'occasion d'une offre à durée limitée que les sites e-commerces Amazon, Darty et Fnac proposent de se procurer l'iPhone 12 mini à prix réduit.

Au cours de cette promotion, le téléphone de la marque Apple est vendu à des tarifs différents en fonction des modèles souhaités. La version 64 Go de l'iPhone 12 mini est à 649 euros. La version 128 Go est à 699 euros. Et la version 256 Go est à 819 euros.

Dévoilé en octobre 2020, l'iPhone 12 mini disponible dans sa variante 5G est un téléphone doté d'un écran Super Retina XDR OLED de 5,4 pouces avec une définition 2340 x 1080 pixels (476 pixels par pouce), d'une puce A14 Bionic, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un double appareil photo avec ultra grand-angle et grand-angle de 12 MP (avec mode Nuit, Deep Fusion, Smart HDR 3 et enregistrement vidéo 4K HDR en Dolby Vision) et d'une caméra frontale TrueDepth de 12 MMP (avec mode Nuit et enregistrement vidéo 4K HDR en Dolby Vision). On retrouvera également une batterie de 2 227 mAh (compatible avec la recharge rapide filaire 20W) et l'indice d'étanchéité IP68. Pour en savoir davantage sur le téléphone, n'hésitez pas à consulter notre article associé au test de l'iPhone 12 mini ou à regarder notre vidéo ci-dessous.