iPhone 12 : le prix du smartphone en chute libre chez Bouygues Telecom

En ce moment chez Bouygues Telecom, vous pouvez profiter de l’iPhone 12 à seulement 1€/mois + 8€/mois pendant 24 mois. Un prix exceptionnel possible via un code promo, une offre de remboursement et une offre de reprise. Pour en profiter, vous devez vous abonner au forfait Sensation 90Go (engagement 24 mois).

ACHETER L’IPHONE 12 AVEC BOUYGUES TELECOM

Attention, pour profiter de l’iPhone 12 à seulement 1€ + 8€/mois pendant 24 mois avec Bouygues Telecom, vous devez vous procurer le smartphone avec le forfait Sensation 90Go avant le 5 janvier 2021.

100€ de remise immédiate + 50€ d’ODR et 218,90€ de reprise

Pour faire baisser le prix de l’iPhone 12 à ce point, Bouygues Telecom vous fait passer par les 3 offres suivantes :

Une remise immédiate de 100€ avec le code promo “ NOEL100 ”.

”. Une offre de remboursement (ODR) de 50€ (via un coupon à envoyer après achat).

(ODR) de 50€ (via un coupon à envoyer après achat). 218,90€ de remise supplémentaire pour la reprise de votre ancien smartphone.

Vous bénéficiez ainsi d’une réduction pouvant aller jusqu’à – 368,90€ ! L’iPhone 12 passe alors de 369,90€ + 8€/mois pendant 24 mois à seulement 1€ + 8€/mois pendant 24 mois.

Précisons que le forfait Sensation 90Go à souscrire avec l’iPhone 12 est à 33,99€/mois pendant 12 mois, puis 48,99€/mois (engagement 24 mois). Si vous êtes client Bbox, vous bénéficiez d’une réduction sur votre offre mobile et celle-ci vous coûte 26,99€/mois pendant 12 mois, puis 41,99€/mois.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.