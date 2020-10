iPhone 12 en précommande : elle est déjà ouverte avec 50€ de réduction

Le nouvel iPhone 12 est d'ores et déjà disponible en précommande. Le smartphone d'Apple proposé dans sa variante classique ou dans son modèle Pro bénéficie de 50 euros de réduction avant sa sortie officielle le vendredi 23 octobre 2020.

À une semaine de sa commercialisation officielle (soit le 23 octobre prochain), l'iPhone 12 peut être précommandé sur la boutique en ligne Sosh avec 50 euros de remise immédiate. Pour cette précommande d'iPhone 12, la filiale low-cost d'Orange met en vente deux versions sur les quatre modèles existants : la variante standard et le modèle Pro. Ainsi, l'iPhone 12 est à partir de 859 euros (au lieu de 909 euros) et l'iPhone 12 Pro peut être acheté au tarif minimum de 1109 euros (au lieu de 1159 euros). Bien évidemment, les prix évoluent en fonction de l'espace de stockage qui a été choisi.

iPhone 12 et iPhone 12 Pro : quelle est la différence entre les deux smartphones ?

Disponibles dans une déclinaison 5G, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro possèdent tous les deux un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces (définition de 2532 x 1170 pixels), une puce A14 et un capteur selfie de 12 MP (f/2.2). La différence entre les deux téléphones se situe surtout au niveau de la mémoire vive, du capteur principal et de l'autonomie. L'iPhone 12 embarque 4 Go de RAM, un double capteur photo de 12 + 12 MP et une batterie de 2 227 mAh. Quant à l'iPhone 12 Pro, il dispose de 6 Go de RAM, d'un triple capteur photo de 12 + 12 + 12 MP et d'une batterie de 2815 mAh.