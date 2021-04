iPhone 12 : le modèle 64 Go est au meilleur prix pour les CDAV de Cdiscount

Les membres CDAV de Cdiscount peuvent faire une bonne affaire avec l'achat de l'iPhone 12 dans sa version 64 Go. Le site marchand français propose en effet le téléphone d'Apple à un prix de revient de 746,55 euros. Toutes les explications à savoir sont dans la suite de l'article.

Alors qu'Amazon propose 120 euros de réduction sur l'iPhone 12 (64 Go), Cdiscount s'est aligné sur l'offre suggérée par le géant du commerce en ligne mais propose un meilleur prix pour ses clients CDAV.

Ainsi, le téléphone d'Apple en question disponible dans un coloris noir est vendu actuellement à 789 euros avec 42,45 euros dans la cagnotte à condition d'être membre du programme Cdiscount à volonté, soit un prix de revient de 746,55 euros. Les gains remportés dans la cagnotte devront être dépensés au cours d'un prochain achat.

Compatible avec le réseau mobile 5G, l'iPhone 12 est doté d'un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec une définition de 1242 x 2688 pixels, d'un processeur A14, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'une batterie de 2 227 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile iOS 14. Du côté de la photo, on retrouve un capteur frontal de 12 MP et un triple capteur arrière de 12 + 12 + 12 MP. Si vous souhaitez plus d'informations sur le téléphone, nous vous invitons à consulter notre article consacré au test de l'iPhone 12.