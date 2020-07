Belle offre pour s’offrir un iPhone 11 Pro moins cher

L’iPhone 11 Pro d’Apple dans sa version 64 Go fait l’objet d’une belle affaire sur la plateforme Acheter sur Google. Il est en effet possible de se procurer le smartphone de la marque à la pomme sous les 920 euros pendant une durée limitée. Tous les détails de l’offre sont à consulter dans la suite de l’article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après la montre connectée Watch Series 3, c’est au tour d’un autre produit de la marque Apple d’être victime d’une jolie baisse de prix.

L’enseigne Darty consacre une vente flash sur l’achat de l’iPhone 11 Pro (64 Go) qui est à 999 euros. Mais grâce à la plateforme Acheter sur Google, le superbe téléphone d’Apple voit son tarif diminuer à exactement 919,08 euros. Afin d’obtenir le prix promotionnel, il suffit de cocher le coupon PROMOJUILLET8 qui est visible lors de l’étape du panier.

À propos des principales caractéristiques, l’iPhone 11 Pro possède un écran tactile Super Retina XDR OLED de 5,8 pouces (avec une définition 2436 x 1125px), un triple appareil photo ultra grand-angle, grand-angle et téléobjectif de 12 MP. Tournant sous le système d’exploitation iOS 13, le smartphone dispose du Face ID pour l’authentification sécurisée et Apple Pay, et de la Puce A13 Bionic. Avec un indice de protection IP68, l’iPhone 11 Pro permet d’être résistant à la poussière et à l’eau (profondeur maximale de 4 mètres pendant une durée maximale de 30 minutes).

À lire aussi : notre test de l’iPhone 11 Pro