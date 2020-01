L’iPhone 11 à prix cassé grâce à un code promo sur Cdiscount

Alerte super bon plan chez Cdiscount ! Le fameux site marchand français casse le prix de l’iPhone 11 de la marque Apple en cette pĂ©riode de soldes. Par l’intermĂ©diaire d’une offre Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e, le smartphone voit son prix baisser Ă 773,10€ grâce Ă un code promotionnel que l’on vous invite Ă dĂ©couvrir dans l’article.

Cdiscount propose donc l’iPhone 11 (coloris noir, mauve, jaune, vert, blanc ou rouge) dans sa version 128 Go au tarif promotionnel de 773,10 euros au lieu de 859 euros, soit 10% de remise avec l’aide du coupon APPLE qui est Ă saisir lors de l’Ă©tape du panier. Comme Ă©voquĂ© en en-tĂŞte, il s’agit d’une offre Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Donc ne tardez pas pour en profiter car il n’y en aura pas pour tout le monde !

Pour info, il n’y a aucuns frais de port supplémentaires si la livraison en point relais est choisie.

Concernant ses caractĂ©ristiques, l’iPhone 11 dispose d’un Ă©cran tactile 6,1″ Liquid Retina HD (rĂ©solution 828 x 1792 px), d’un double appareil photo avec ultra grand-angle et grand-angle 12 Mpx (mode Nuit, mode Portrait et vidĂ©o 4K jusqu’à 60 i/s) et d’une camĂ©ra avant TrueDepth 12 Mpx avec mode Portrait, vidĂ©o 4K et ralenti.

Le smartphone embarque aussi le Face ID pour l’authentification sécurisée et Apple Pay, et la Puce A13 Bionic avec Neural Engine de troisième génération. L’iPhone 11 est sous le système d’exploitation iOS 13. Il a aussi de nouveaux outils de retouche pour les photos et la vidéo, et de toutes nouvelles fonctionnalités de protection de la vie privée. Avec un indice de protection IP68, l’iPhone 11 lui permet d’être résistant à la poussière et à l’eau (profondeur maximale de 2 mètres pendant 30 minutes maximum).

