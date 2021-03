Imprimante pas chère : la HP Deskjet 2720 est à un bon prix chez Electro Dépôt

Si votre imprimante a récemment rendu l'âme et que vous en cherchez une à un bon prix, alors l'offre qui va suivre est susceptible de vous intéresser. Sur le site Electro Dépôt, la HP Deskjet 2720 est proposée sous les 40 euros avec 6 mois offerts au service Instant Ink.

Depuis les annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire du Covid-19, les attestations de sortie dérogatoires devront être remplies dès ce samedi 20 mars 2021 pour les citoyens des 16 départements de France concernés. Dans le cas d'une sortie en plein air dans un rayon de 10 km autour de chez soi, il faudra donc être en possession de l'attestation en question accessible depuis l'application TousAntiCovid ou par une simple impression.

Ainsi, pour ceux et celles qui veulent une imprimante à moins de 40 euros, il existe la HP Deskjet 2720 qui est vendue en ce moment chez Electro Dépôt au tarif de 39,89 euros. Des frais de port à hauteur de 7,50 euros (minimum) étant appliqués pour une réception à domicile, il est conseillé de choisir le retrait Drive sans contact qui est gratuit. Et pour information, l'imprimante est éligible à l'offre de 6 mois au programme Instant Ink.

Considérée comme une imprimante Multifonction, la HP Deskjet 2720 peut imprimer, scanner et copier. Elle dispose d'une vitesse d'impression de 7,5/5,5 ppm (noir/couleur) et d'une résolution d'impression jusqu'à 1 200 x 1 200 DPI en noir et jusqu'à 4800 x 1200 DPI en couleur. Compatible avec le Wifi, la Deskjet 2720 peut être gérée depuis une application dédiée sur smartphone et sur tablette.

