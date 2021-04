Immortals Fenyx Rising sur Xbox Series en chute de prix à la Fnac

Avis aux possesseurs d'une console Xbox Series ! Au cours d'une durée limitée, le jeu vidéo Immortals Fenyx Rising est en chute de prix sur le site de la Fnac. Il est en effet proposé avec une réduction de 64% sur son tarif d'origine.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après Resident Evil 8 à petit prix chez Micromania, c'est au tour d'un autre jeu vidéo de faire l'objet d'un bon plan.

Jusqu'au lundi 3 mai 2021 et ce, dans la limite des stocks disponibles, Immortals Fenyx Rising profite d'une baisse de prix sur Xbox Series. Le jeu en question est vendu au tarif de 24,99 euros au lieu de 69,99 euros sur le site de la Fnac. Le montant du produit étant inférieur à 25 euros d'achats, des frais de port à hauteur de 2,99 euros (minimum) sont appliqués. Pour éviter de payer ce supplément, il est conseillé de retirer gratuitement le jeu en magasin Fnac.

Sorti en France au mois de décembre 2020, Immortals Fenyx Rising invite le joueur à incarner Fenyx, une demi-déesse ailée, dans sa quête pour sauver les dieux grecs et leur île d’un triste sort. Il devra combattre des créatures légendaires, maîtriser les pouvoirs des dieux et affronter Typhon, le plus redoutable Titan de la mythologie grecque. Voici le trailer de lancement.