Illuminez votre intérieur avec ce pack Philips Hue à 129,99 € chez la Fnac !

Grâce à une réduction immédiate de 50 € sur le site de la Fnac, le pack de 2 ampoules connectées Philips Hue White and color ambiance Duobox E27 ainsi qu’une lampe nomade connectée Hue Go Led est disponible à 129,99 € au lieu de 179,99 €. Un bon plan idéal pour les personnes voulant s’équiper ou enrichir leur gamme de produits connectés Philips Hue.

Ces ampoules connectées offrent une gamme de 16 millions de couleurs paramétrables à souhait. Elles délivrent une luminosité équivalente à celle d’une ampoule traditionnelle et ont une durée de vie de 25 000 heures chacune. Vous pouvez les connecter via Bluetooth ou par la connexion Wifi de votre intérieur. Pour profiter pleinement de leur fonctionnalités, vous devez avoir au préalable un pont de connexion Hue (vendu séparément).

Concernant la lampe connectée Philips Hue Go, elle peut être placée n’importe où dans votre intérieur et permet de facilement créer des ambiances à plusieurs couleurs avec des effets dynamiques naturel. Elle a l’avantage de proposer une synchronisation avec la musique ambiante. Sa connexion avec le pont se fait via Bluetooth.

