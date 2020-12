Idée cadeau Noël : superbe offre d’Auchan sur le set LEGO City Le train de passagers télécommandé

À deux semaines des fêtes de Noël, voici une idée cadeau qui pourrait plaire aux fans de LEGO. Chez Auchan, les clients porteurs de la carte de fidélité peuvent acheter ce set LEGO City Le train de passagers télécommandé (portant la référence 60197) sous les 70 euros.

Alors que Cdiscount propose encore le set d’extension LEGO Super Mario 71377 à moins de 40 euros, Auchan permet de faire des économies sur un autre set contenant les fameuses briques.

Ainsi, jusqu’au mardi 15 décembre 2020 inclus, le set LEGO City 60197 (Le train de passagers télécommandé) est vendu au prix de 69,93 euros au lieu de 99,90 euros sur le site en ligne de l’enseigne de la grande distribution. Les 29,97 euros de réduction iront sur la cagnotte du compte fidélité des clients Auchan titulaires d’une carte Waaoh. Et pour information, seule la livraison Auchan Drive est offerte.

Idéal pour des enfants âgés de 6 ans (et plus), le set est composé de 4 figurines LEGO (2 passagers, un conducteur de train et un accompagnateur de train). Il comprend aussi une locomotive motorisée avec une télécommande Bluetooth 10 vitesses et un avant de train qui s’ouvre, un pantographe sur le toit, une cabine pour le conducteur avec une fenêtre qui s’ouvre et un tableau de bord, un wagon-cafétéria avec un toit amovible et des tables, ainsi qu’un wagon pour les passagers avec un toit amovible, des sièges et des tables. On retrouvera un quai avec 2 sièges et une carte des services ferroviaires, un circuit complet ovale avec 16 rails incurvés et 4 rails droits, ainsi qu’un feu de signalisation à construire pour le train. Enfin, les joueurs auront d’autres accessoires comme 3 mugs, 3 muffins, un hot dog, un croissant, un sac à bandoulière et une valise avec une boîte LEGO à l’intérieur.