Offrez-vous la Huawei Watch GT 2e à un super prix pour Noël

Rendez-vous sur la boutique en ligne Orange pour vous offrir la Huawei Watch GT 2e à un super prix pour Noël. Par l’intermédiaire d’une ODR, la montre connectée de la marque chinoise passe à exactement 69,99 euros.

Juste avant le dernier Black Friday, certains d’entre vous ont peut-être profité de l’offre sur la Huawei Watch GT 2. Si vous avez manqué le deal en question, vous pouvez toujours vous rattraper avec ce bon plan sur la version 2e de la Watch GT.

Ainsi, avant le jeudi 29 décembre 2020 inclus, la boutique Orange vous permet d’acquérir la Huawei Watch GT 2e à un prix de revient de 69,99 euros au lieu de 139,99 euros par le biais d’une offre de remboursement dont les conditions sont à voir ici.

Disponible dans un coloris noir, la Watch GT 2e a été dévoilée au grand public en mars 2020 par Huawei. La montre connectée est dotée de la puce Kirin A1 qui permet de disposer d’une autonomie de 14 jours. Elle embarque un écran tactile AMOLED HD de 1,39 pouce (résolution de 454 x 454 pixels) et un espace de stockage de 4 Go. L’objet connecté est capable d’aller jusqu’à 50 mètres de profondeur, et dispose de 85 modes d’entrainement personnalisés ainsi que de nombreuses fonctionnalités utiles comme le contrôle de la VO2Max, la surveillance du rythme cardiaque à chaque instant ou le suivi et l’analyse du sommeil avec la technologie Huawei TruSleep 2.0.