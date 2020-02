Huawei P40 Pro : la recharge rapide 40W se confirme

Le Huawei P40 Pro serait alimenté par une batterie compatible avec la recharge rapide de 40 watts, comme le P30 Pro, relève un organisme de certification chinois. De son côté, l’édition standard devrait se contenter d’une recharge rapide de 22,5 watts, comme son prédécesseur. Cette année, les améliorations pourraient bien être réservées au P40 Premium, la variante ultra haut de gamme.

Les P40 et P40 Pro viennent de passer entre les mains de la 3C, un organisme de certification chinois, rapportent nos confrères de MySmartPrice. D’après le site web officiel de l’organisme, le Huawei P40 standard est équipé d’une recharge rapide de 22,5 watts. Pour rappel, le Huawei P30 lancé en 2019 profitait déjà de la même technologie de recharge.

Plus haut de gamme, le P40 Pro aurait droit à une recharge rapide de 40 watts, la fameuse Supercharge. Il s’agit visiblement de la même technologie de recharge rapide que le Huawei P30 Pro. Comme on vous le disait dans notre test, la recharge 40W permet de passer de 0% à 70% en 30 minutes. Pour une recharge complète, comptez une petite heure.

Une meilleure recharge rapide pour le Huawei P40 Premium ?

Cette année, Huawei aurait décidé de réserver les améliorations dans le domaine de la recharge rapide à son Huawei P40 Premium, une luxueuse édition en céramique. Aux dernières nouvelles, le smartphone pourrait profiter d’une recharge de 50 ou de 65 W. Ces informations restent encore à confirmer. La variante serait aussi dotée d’un quintuple capteur photo au dos, contre seulement 4 capteurs photo pour le P40 Pro.

Nous en saurons plus dès le 26 mars 2020 lors de la présentation des Huawei P40 à Paris. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

