Le P30 Pro de Huawei est de nouveau à prix cassé sur Amazon !

Le smartphone haut de gamme Huawei P30 Pro est de retour à un excellent prix sur le site du géant américain du e-commerce Amazon. Il est possible de se le procurer dans sa variante avec 128 Go de mémoire interne, coloris noir à 567,69 euros. Plutôt pas mal non ?

Pour rappel ou à titre d’information, le P30 Pro de Huawei est animé par le processeur HiSilicon Kirin 980, couplé à 8 Go de mémoire RAM et 128 Go d’espace de stockage interne. La batterie d’une capacité de 4200 mAh est compatible charge rapide et lui confère une excellente autonomie. Il arbore une superbe dalle OLED incurvée de 6,47 pouces (résolution Full HD+ de 2340 x 1080 pixels.

La partie photo est clairement son point fort avec la présence notamment d’un triple capteur photo de 40 + 20 + 8 MP et une caméra frontale 32 MP. Très bien équipé également au niveau des connectivités sans fils, le terminal est doté du Wi-Fi, du Bluetooth 5.0, et d’un GPS. Pour en savoir plus sur le smartphone, nous vous invitons si ce n’est pas déjà fait, à lire notre article consacré au test du Huawei P30 Pro.

