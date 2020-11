Le Huawei P30 Pro chute à 545 € pour la Black Friday Week Amazon

La Black Friday Week bat son plein et il est possible de faire quelques bonnes affaires sur les smartphones, à l’image de ce bon plan vu sur Amazon. Le smartphone haut de gamme Huawei P30 Pro coloris bleu aurora ou blanc nacré 128 Go y est en ce moment proposé sous la barre des 550 € à très précisément 545 €. Une offre à saisir au plus vite, valable dans la limite des stocks disponibles.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE P30 PRO SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE P30 SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POIR ACHETER LE P30 + BATTERIE EXTERNE SUR RUE DU COMMERCE

Une semaine avant les bons plans Black Friday Amazon, et dans le cadre de la Black Friday Week, l’enseigne en ligne propose déjà des bons plans permettant de faire de belles économies. Il y a par exemple l’excellent Huawei P30 Pro qui est affiché à 545 euros mais aussi le P30 à 389 euros. Cela dit, Rue du Commerce le propose également à ce tarif avec une batterie externe de 13 000 mAh offerte.

C’est donc le bon moment si vous décidez de craquer pour l’un des deux smartphones de Huawei qui pour rappel, contrairement aux derniers P40 embarquent bien les services Google. A vous de faire votre choix !

Le P30 Pro est un cador de la photo et a été un long temps le meilleur photophone selon DxOMark avec une note générale de 112 (119 en photo et 97 en vidéo). Le terminal propose une batterie de 4200 mAh qui lui confère une autonomie de plus de deux jours.

Sous le capot, on retrouve le Soc Kirin 980, 8 Go de RAM et 128 Go pour la mémoire interne. Coté affichage, le Huawei P30 Pro arbore un magnifique écran OLED de 6,47 pouces de définition 2440 x 1080 pixels. Il tourne sous Android 9 Pie et la surcouche maison EMUI 9.1.

Son lecteur d’empreintes est placé sous l’écran, et il est résistant à l’eau et à la poussière grâce à sa certification IP68. Enfin, on apprécie également la présence d’un port USB-C ainsi qu’une compatibilité Bluetooth 5.0. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test du Huawei P30 Pro, qui nous a vraiment bluffé.