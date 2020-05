Huawei P30 : son prix s’effondre à J-2 avant les French Days 2020

Vous avez l’intention d’acheter prochainement le P30 ? Chez Amazon, sachez que l’excellent smartphone de chez Huawei est Ă un très bon prix. Une offre qui est bien sĂ»r Ă ne pas rater !

Ă€ deux jours de la première Ă©dition des French Days 2020, Amazon France propose une belle rĂ©duction sur l’achat du P30 de Huawei.

Au cours d’une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, il est possible de se procurer le Huawei P30 dans un coloris au tarif rĂ©duit de 383,32 euros chez le gĂ©ant du commerce en ligne ; soit 41% de remise immĂ©diate par rapport au prix de vente conseillĂ© du smartphone. Le prix du produit Ă©tant supĂ©rieur Ă 25 euros d’achats, les frais de port sont bien Ă©videmment offerts pour une livraison standard Ă domicile.

Concernant les caractéristiques, le Huawei P30 est équipé d’un écran tactile FHD+ de 6,1 pouces, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go, d’un processeur HiSilicon Kirin 980 Octo-Core, d’une triple caméra arrière de 40MP (f/1.8) + 16MP (f/2.2) + 8MP (f/2.4, AF), d’une caméra avant de 32MP, d’une batterie de 3650 mAh avec charge rapide, du Bluetooth 5.0, d’un port USB Type-C, du GPS, du NFC, du Wi-Fi et d’un lecteur d'empreintes digitales.