L’excellent Huawei P30 est à prix cassé chez SFR, vite !

Disparu de la circulation depuis pas mal de mois, le Huawei P30 fait de nouveau parler de lui dans le cadre d'un bon plan. L'excellent smartphone de la marque chinoise est à moins de 250 euros sur la boutique en ligne SFR. Une offre qui est bien évidemment à ne pas rater !

Alors que SFR a récemment dévoilé une offre portant sur un abonnement Internet Fibre ou ADSL seulement 10€/mois, l'opérateur au carré rouge permet à ses membres de profiter d'un bon prix sur le Huawei P30.

Disponible dans un coloris bleu ou noir, le smartphone du constructeur chinois est vendu à seulement 249 euros. Aucune date de fin d'offre n'est mentionnée, il est donc conseillé de ne pas trop tarder pour en bénéficier.

Pour rappel ou à titre d'information, le Huawei P30 est un smartphone équipé d’un écran tactile en Full HD+ de 6,1 pouces, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go, d’un processeur HiSilicon Kirin 980 Octo-Core, d’une batterie de 3650 mAh avec charge rapide et du système d'exploitation mobile Android. La partie photo est composée d’une triple caméra arrière de 40MP + 16MP + 8MP, d’une caméra frontale de 32MP. Pour la connectique, on retrouve notamment le Bluetooth 5.0, un port USB Type-C, le GPS, le NFC, le Wi-Fi et un lecteur d'empreintes digitales.