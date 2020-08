Le très bon Huawei P30 avec une coque de protection sous les 398€ chez Electro Dépôt

Pour la rentrée 2020, l’enseigne française de high-tech Electro Dépôt propose une belle affaire sur l’achat du Huawei P30. Le très bon smartphone de la marque chinoise est vendu sous les 398 euros avec une coque de protection.

Alors que le Nova 5T avec une enceinte Bluetooth est toujours en promotion chez Amazon, un autre smartphone de la marque Huawei fait l’objet d’un bon plan.

Ainsi, le très bon Huawei P30 est proposé à la vente chez Electro Dépôt avec une coque de protection au prix exact de 397,65 euros. Cette offre s’inscrit dans le cadre des Arrivages et est donc valable pendant une durée limitée. Pour information, afin d’éviter de payer des frais de port supplémentaires, il est conseillé de retirer gratuitement le produit en magasin-dépôt. Sinon, pour 1 euro de plus, vous avez la possibilité d’aller chercher le smartphone en point retrait ou de le réceptionner à domicile.

Concernant les caractéristiques du Huawei P30, le smartphone est équipé d’un écran tactile FHD+ de 6,1 pouces, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d’un espace de stockage interne de 128 Go, d’une batterie de 3650 mAh (compatible charge rapide), d’un processeur HiSilicon Kirin 980 Octo-Core, d’une triple caméra arrière de 40MP + 16MP + 8MP, d’une caméra avant de 32MP, du Bluetooth 5.0, d’un port USB Type-C, du GPS, du NFC, du Wi-Fi et d’un lecteur d'empreintes digitales.

