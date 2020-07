Belle offre sur la version XL du Huawei P30 Lite chez Fnac / Darty

Le très bon smartphone Huawei P30 Lite XL fait l’objet d’une belle réduction de prix chez Fnac/Darty. Les clients des deux enseignes ont la possibilité de se le procurer dans sa variante avec 256 Go de mémoire interne sous les 260 euros.

Si vous avez manqué les précédents deals sur le P30 Lite et sur le P30 Pro, voici une bonne occasion de vous rattraper avec ce nouveau bon plan concernant un autre smartphone de la gamme P30.

Cette fois-ci, c’est le P30 Lite XL qui est en promotion sur les sites de la Fnac et de Darty. En effet, le smartphone de la marque Huawei est au tarif promotionnel de 259 euros ; soit 20 euros de moins par rapport au prix de vente initial. Il est possible d’obtenir 10 euros de remise supplémentaire avec le code RETRAIT10 (coupon à saisir dans le panier et valable jusqu’au 10 juillet 2020 inclus) grâce au retrait magasin « Click & Collect » chez Darty. Le prix de revient du téléphone est alors de 249 euros. Quant à la Fnac, l’enseigne offre 4 mois d’abonnement à la plateforme Deezer et permet d’avoir la carte Fnac+ à 7,99 euros seulement pour un an.

À propos des caractéristiques du P30 Lite XL, le smartphone signé Huawei embarque un écran Full HD+ de 6,15 pouces, un appareil photo doté d’une triple caméra avec un capteur principal de 48 MP, une mémoire vive de 6 Go de RAM, un processeur HiSilicon Kirin 710 et une batterie de 3340 mAh.