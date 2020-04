Huawei P30 Lite en forte baisse de prix chez Orange

Sur la boutique en ligne de l’opĂ©rateur Orange, il est possible d’acquĂ©rir le smartphone Huawei P30 Lite moins cher. Celui-ci est affichĂ© au prix de 199.90 € et trois coloris sont disponibles : blanc, noir et bleu. Une offre Ă saisir au plus vite, si vous ĂŞtes intĂ©ressĂ©s.

Le Huawei P30 Lite vous a tapé dans l’oeil et vous souhaitez l’acquérir à moindre coût ? Ne perdez pas trop de temps et profitez de ce bon plan Orange qui permet de l’avoir en dessous des 200 €. Le P30 Lite est le petit frère du Huawei P30 et propose une fiche technique revue légèrement à la baisse. Il reste cependant un excellent smartphone avec notamment un appareil photo principal avec triple capteurs développé en partenariat avec Leica. Sa fiche technique détaillée :

Processeur : Kirin 710 Octo-Core (cadencé à 4 x 2.2 GHz + 4 x 1.7 GHz)

: Kirin 710 Octo-Core (cadencé à 4 x 2.2 GHz + 4 x 1.7 GHz) Système : Android 9.0 Pie avec EMUI 9.0.1

: Android 9.0 Pie avec EMUI 9.0.1 Ecran : 6.15″, résolution Full HD+ 1080 x 2312 pixels

: 6.15″, résolution Full HD+ 1080 x 2312 pixels RAM : 4 Go

: 4 Go APN : Triple caméra 48MP f/1.8 + 8MP f/2.4 + 2MP f/2.4, caméra avant 24 MP f/2.0

: Triple caméra 48MP f/1.8 + 8MP f/2.4 + 2MP f/2.4, caméra avant 24 MP f/2.0 Stockage : 128 Go (extensible à 512 Go via carte microSDXC)

: 128 Go (extensible à 512 Go via carte microSDXC) Connectivité : BT 4.2, GPS, GLONASS, Wi-Fi ac/a/b/g/n, USB Type C, lecteur d'empreintes digitales, NFC, reconnaissance faciale

: BT 4.2, GPS, GLONASS, Wi-Fi ac/a/b/g/n, USB Type C, lecteur d'empreintes digitales, NFC, reconnaissance faciale Batterie de 3340 mAh

Dimensions : 152.9 x 72.7 x 7.4 mm pour 159 g

