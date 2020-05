French Days 2020 : le petit frère du Huawei P30 est en dessous des 200 € sur Red by SFR

Le Huawei P30 est trop cher pour vous ? Alors pourquoi ne pas vous offrir son petit frère, le Huawei P30 Lite, il coute Ă peu près 2 fois moins cher grâce Ă ce bon plan de Red by SFR Ă l’occasion des French Days 2020, par contre n’attendez pas de lui les mĂŞmes qualitĂ©s.

Si vous n’avez pas les moyens de mettre plus de 200 € dans un smartphone, sachez qu’il a des bons tĂ©lĂ©phones mobiles Ă prix rĂ©duits pendant les French Days 2020. On peut citer par exemple l’OPPO A5 Ă 149 € sur Boulanger, le Xiaomi Mi A3 sur la Fnac / Darty ou encore le Huawei P30 Lite qui bĂ©nĂ©ficie d’une baisse de prix le faisant passer sous la barre des 200 € (Ă exactement 199 €).

A ce prix-là seul le coloris noir est disponible et vous pouvez le commander sans forfait (il suffit de cliquer sur le lien « commander sans forfait ») présent sur la fiche produit.

Le Huawei P30 Lite est dotĂ© d’un Ă©cran de 6.5 pouces, d’une mĂ©moire interne de 128 Go, d’une mĂ©moire vive (RAM) de 4 Go, d’une puce Kirin 710 (composĂ©e de 8 cĹ“urs Cortex-A53 cadencĂ©s jusqu’à 2,36 GHz et d’un GPU ARM Mali-T830 MP2), d’une batterie de 3340 mAh et fonctionne sous Android 9.0 Pie.