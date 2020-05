Le Huawei P30 avec un bracelet connecté Huawei Band 3 Pro à prix cassé

Si vous avez craquĂ© pour l’excellent Huawei P30, sachez qu’il est actuellement proposĂ© dans un pack incluant un bracelet connectĂ© Huawei Band 3 Pro du cotĂ© des enseignes Darty et La Fnac. Une offre valable dans la limite des stocks disponibles, uniquement en retrait en magasin.

Darty et Le Fnac proposent un pack permettant d’acquĂ©rir l’excellent smartphone Huawei P30 avec un bracelet connectĂ© Huawei Band 3 Pro pour 399 €. L’offre est valable uniquement en retrait en magasin. Pour rappel ou Ă titre d’information, le Huawei P30 embarque un sublime Ă©cran FullView OLED de 6.1 pouces de dĂ©finition Full HD+ de 1080 x 2340 pixels, un processeur Kirin 980 Octo-Core cadencĂ© Ă 2.6 GHz et 6 Go de RAM ainsi que 128 Go de mĂ©moire de stockage interne.

Excellent photophone, le triple capteur photo de 40MP f/1.8 + 16MP f/2.2 + 8MP f/2.4 a Ă©tĂ© conçue avec Leica, fabricant allemand rĂ©putĂ© d’appareils photographiques et d’optiques. A l’avant, l’appareil est Ă©quipĂ© d’un capteur de 32 MP f/2.0. Son autonomie est assurĂ©e par une batterie de 3650 mAh compatible avec la charge rapide.

Concernant le bracelet connecté Huawei Band 3 Pro, généralement commercialisé à 59 €, il embarque un capteur de fréquence cardiaque, un GPS et un accéléromètre. Ce dernier permet d’améliorer votre sommeil et votre respiration, et vous pourrez utiliser son écran tactile de 0,95 pouce pour prendre des appels ou de lire des messages.

Enfin, l’appareil embarque une connexion sans fil Bluetooth et d’une autonomie en communication de 8 heures avec le GPS. Il a des dimensions de 45 mm de longueur, 19 mm de largeur et 11 mm d’épaisseur pour un poids de 27 grammes.