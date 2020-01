Les Huawei P20 et P20 Pro font l’objet d’une promotion sur le site de Darty qui les proposent Ă respectivement 249 € et 349 euros. Une belle affaire pour les personnes voulant se procurer ces smartphones de Huawei qui avaient fait grande impression lors de leur sortie en 2018.Â

Rendez-vous sur le site de Darty pour profiter de ce nouveau bon plan qui permet d’avoir les smartphons Huawei P20 Pro Ă 349 € et Huawei P20 Ă 249 €. Le P20 Pro, mĂŞme s’il est sorti en mars 2018, offre en 2020 un excellent rapport qualitĂ© prix et reste Ă ce jour encore un excellent smartphone qui n’a rien Ă envier aux derniers modèles sortis. L’offre Ă©tant limitĂ©e et valable dans la limite des stocks disponibles, il faudra ne pas trop tarder si vous souhaitez en profiter. Voici un petit rĂ©capitulatif de sa fiche technique.

Processeur : Â HiSilicon Kirin 970 Octo-Core (4 x 2.36 GHz + 4 x 1.8 GHz)

 HiSilicon Kirin 970 Octo-Core (4 x 2.36 GHz + 4 x 1.8 GHz) Système :  Android 8.1 Oreo avec Emotion UI 8.1

 Android 8.1 Oreo avec Emotion UI 8.1 Ecran :  FullView 19:9 6.1″ résolution FHD+ de 1080 x 2240 pixels

 FullView 19:9 6.1″ résolution FHD+ de 1080 x 2240 pixels RAM :  6 Go

 6 Go APN :  Triple objectif Leica 40 + 20 MP + 8 MP, f/1.6, caméra avant 24 MP

 Triple objectif Leica 40 + 20 MP + 8 MP, f/1.6, caméra avant 24 MP Stockage :  128 Go

 128 Go Connectivité : BT 4.2, GPS, A-GPS, Wi-Fi ac/a/b/g/n, USB Type-C, lecteur d'empreinte digitale

BT 4.2, GPS, A-GPS, Wi-Fi ac/a/b/g/n, USB Type-C, lecteur d'empreinte digitale Batterie  : 4000 mAh

 : 4000 mAh Dimensions : 155 x 73.9 x 7.8 mm pour 180 grammes

Le Huawei P20 est doté d’un écran de 5.84 pouces FullView, définition FHD+ et résolution 1080 x 2240 pixels. Coté hardware, il dispose d’un processeur HiSilicon Kirin 970 Octo-Core (4 x 2.36 GHz + 4 x 1.8 GHz) épaulé de 4 Go de mémoire RAM. Son autonomie est bonne grâce à sa batterie de 3400 mAh.

Le tout tourne sous Android 8.1 avec Emotion UI 8.1. La partie photo est assurée par un double capteur Leica 20 MP + 12 MP, f/1.6, ainsi qu’une caméra avant de 24 MP. La mémoire interne est de 128 Go (non extensibles). Il a des dimensions de 149.1 x 70.8 x 7.65 mm pour un poids de 165 grammes. On retrouve le Bluetooth 4.2, une puce GPS, A-GPS, le Wi-Fi ac/a/b/g/n, l’interface USB Type-C et un lecteur d'empreintes digitales. Il est disponible uniquement en « retrait en magasin ».

