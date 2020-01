Smartphone Huawei P Smart Plus 2019 (64 Go) coloris noir à 179 €

Bonne affaire sur Rue du Commerce où le site marchand propose en ce moment le smartphone Huawei P Smart Plus 2019 dans un coloris noir au prix de 179€.

Si vous cherchez le P Smart Plus 2019 Ă moins de 200 euros, sachez qu’il est possible de vous procurer le smartphone de chez Huawei Ă 179 euros chez Rue du Commerce ; soit 120 euros de moins par rapport Ă son prix initial. Nous ignorons la date de fin de la promotion. Il est donc conseillĂ© de ne pas trop tarder pour bĂ©nĂ©ficier de l’offre promotionnelle.

Quatre modes de livraison gratuite sont proposés par Rue du Commerce, à savoir : le retrait en magasin Carrefour, la livraison rapide en point relais Pickup, la livraison rapide en Relais Colis et la livraison express par Chrono Relais.

Disponible dans un coloris noir, le smartphone est Ă©quipĂ© d’un Ă©cran FHD+ de 6,21 pouces (avec une rĂ©solution de 1080 x 2340 px), du système d’exploitation mobile Android 9 Pie (avec une couche EMUI 9.0.1, du processeur HiSilicon Kirin 710 octo-core, d’une double Nano SIM, de 64 Go d’espace de stockage (extensible jusqu’Ă 512 Go), de 3 Go de RAM et d’une batterie de 3400 mAh.

Pour la photo, le téléphone possède un triple capteur de 24MP (f/1.8) + 16MP (f/2.2) + 2MP (f/2.4) avec intelligence artificielle et un capteur frontal de 8MP. Enfin, le Bluetooth 4.2, le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz & 5GHz, le GPS et le lecteur d'empreintes digitales sont de la partie.