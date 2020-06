Grosse baisse de prix sur le Huawei MateBook D 15 2020 qui passe sous la barre des 580 €

Le PC portable Huawei MateBook D 15 2020 fait l’objet d’une réduction sur plusieurs sites tels que Amazon, Boulanger ou Rue du Commerce. Habituellement commercialisé à 699 €, il voit son prix chuter sous la barre des 580 euros à plus exactement 579 €.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR BOULANGER

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR RUE DU COMMERCE

Belle baisse de prix sur l’excellent PC portable Huawei MateBook D 15 qui passe à 579 € chez quelques marchands en ligne. Coté caractéristiques, ce PC portable embarque un processeur AMD Ryzen 5 3500U couplé à 8 Go de RAM et à un SSD de 256 Go (en PCi-Express).

Il est équipé d’une dalle de 15.,6 pouces de définition Full HD avec des bordures d’une extrême finesse, et offre un taux d’occupation d’écran exceptionnel de 83%. Il affiche un poids de 1,5 kg sur la balance et embarque également un capteur d'empreinte digitale intégré au bouton d’alimentation.

La partie connectique comprend un port USB 3.0 (type C), une sortie HDMI, deux port USB 2.0, un port USB 3.0 et une sortie casque. Enfin, le Matebook D 15 2020 intègre une carte graphique dédiée AMD Radeon Vega 8 (1100 MHz) et est livré avec un chargeur Huawei USB Type-CTM 65W, un câble de charge USB Type-CTM, et un guide de démarrage rapide.

A voir aussi : Meilleurs PC portables : quel modèle choisir en 2020