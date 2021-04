Horizon Zero Dawn est gratuit pour tous les joueurs de PS4 et de PS5

Horizon Zero Dawn est le nouveau jeu offert par Sony dans le cadre de sa campagne Play at Home. Vous avez jusqu’au 15 mai pour le récupérer gratuitement sur le PS Store sans aucune condition. Une bonne manière de se mettre à jour en attendant sa suite, prévue pour cette année.

Depuis le début de la pandémie, Sony offre des jeux aux possesseurs de PS4 et PS5 pour les inciter à rester chez eux. Après Ratchet and Clank, c’est au tour d’un incontournable du catalogue PS4 d’être disponible gratuitement : Horizon Zero Dawn.

Pour le récupérer, il suffit juste d’avoir une PS4 ou une PS5 avec un compte Sony. Pas besoin d’abonnement au PS Plus, puisque ce cadeau est pour tout le monde. Horizon Zero Dawn est donné dans sa version complète, puisque le DLC The Frozen Wild, qui propose une nouvelle aventure et une zone inédite, est aussi inclus. Bien entendu, l’opération est limitée dans le temps. Rassurez-vous, il ne faudra pas vous précipiter sur votre console, puisque vous avez jusqu’au 15 mai pour en profiter.

Horizon Zero Dawn, l'un des plus gros hits de la PS4, est gratuit jusqu'au 15 mai 2021

Pour rappel, Horizon Zero Dawn est sorti sur PS4 en 2017 et en 2020 sur PC. Il s’agit d’un jeu d’aventure en monde ouvert qui vous tiendra en haleine de nombreuses heures. Vous y incarnez Aloy, une jeune aventurière dans un monde post apocalyptique peuplé d’animaux robotiques et où l’humanité est revenue à l’âge de pierre. Un jeu salué par la critique à sa sortie pour ses graphismes mais aussi pour la diversité de son gameplay, mélangeant aussi bien exploration, plateforme et combat.

Rappelons aussi qu’une suite est également prévue pour cette année. Baptisée Horizon Forbidden West, elle nous emmènera dans un nouvel environnement et apportera son lot de nouveautés, comme l’exploration sous-marine. Ce deuxième volet sortira en 2021, aussi bien sur PS4 que sur PS5.

Une nouvelle offre généreuse de la part de Sony, donc, qui nous permet de nous occuper dans ces longues soirées de couvre-feu. Pour le moment, le jeu qui sera offert ensuite, s’il y en a un, n’a pas encore été annoncé. Et vous, allez-vous vous précipiter sur Horizon ? Au contraire, l’avez-vous déjà fait ? Qu’en avez-vous pensé ? Dites-le-nous dans les commentaires !

Source : Sony