Le Honor 20 Lite dans sa version 128 Go est à un bon prix : 199€

Vous avez l’intention d’acheter le Honor 20 Lite ? Sur la boutique en ligne Boulanger, sachez que le smartphone fait l’objet d’un bonne affaire. Il est en effet vendu au prix de 199€, avec en prime, une paire d’Ă©couteurs Honor Monster Earphones offerte.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

AffichĂ© Ă 199€ sur le site de Boulanger, le smartphone Honor 20 Lite disponible dans un coloris bleu avec pour son achat, une paire d’Ă©couteurs Honor Monster Earphones d’une valeur de 49.99 € offerte. Enfin, il faut savoir que le produit est garanti 2 ans et que les frais de port sont gratuits pour une livraison Ă domicile.

CĂ´tĂ© caractĂ©ristiques, le Honor 20 Lite est Ă©quipĂ© d’un Ă©cran de 6,2 pouces (rĂ©solution 2340 x 1080 pixels) et du processeur Kirin 710 Octa-Core. Il dispose de 128 Go d’espace de stockage (extensible jusqu’Ă 256 Go), de 4 Go de mĂ©moire RAM, d’une batterie de 3400 mAh, d’une triple camĂ©ra de 24 MP + 8 MP + 2 MP et d’une camĂ©ra frontale de 32 MP. Pour en savoir plus sur sa fiche technique, on vous invite Ă consulter notre test consacrĂ© au sujet.

A découvrir : Le Samsung Galaxy S10+ devient plus abordable grâce à ce code promo sur Cdiscount