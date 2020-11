Honor 10X Lite : autonomie et photo pour moins de 200 euros

Le Honor 10X Lite débarque en France avec une proposition qui devrait ravir bon nombre d'utilisateurs. La marque a réussi à conserver un prix très bas pour son terminal tout en limitant les concessions au niveau de la fiche technique.

Un photophone petit budget

Plus besoin d’un smartphone qui coûte une fortune pour prendre de belles photos. Le Honor 10X Lite est équipé de la bagatelle de quatre capteurs photo complémentaires qui permettent de prendre des clichés de qualité dans n’importe quelle situation. Nous avons droit à un module principal de 48MP avec une ouverture de f/1,8 pour les tâches courantes. Même en zoomant dans l’image, vous conserverez une bonne définition grâce aux 48 mégapixels.

Un capteur ultra-grand-angle 8MP f/2,4 avec angle de vue de 120° est également présent. De quoi faire rentrer tout le monde sur les photos de groupe et prendre l’intégralité d’un grand monument, même en étant mal positionné. Le macro objectif 2MP f/2,4 permet la prise de plans très rapprochés, jusqu’à seulement 4 centimètres du sujet, en conservant la précision des détails. Enfin, le capteur photo 2MP f/2,4 pour la profondeur de champ offre un effet bokeh plus précis et plus naturel pour les amateurs d’effets de flou travaillés.

Avec l’aide de l’intelligence artificielle, le Honor 10X Lite est aussi capable de produire des photos de nuit lumineuses, avec un ISO jusqu’à 25600. Oubliez l’époque durant laquelle la prise d’un cliché avec de mauvaises conditions de lumière était synonyme de cliché tout sombre et raté. L’obturateur rapide de 1/900s permet de déclencher au bon moment, alors que le slow motion atteint 480 images par seconde avec le mode Super Ralenti.

Le Honor 10X Lite est taillé pour le multimédia

Le nouveau smartphone de Honor est un formidable outil pour profiter de contenus multimédias. Pour son écran Full View déjà, doté d’une grande diagonale de 6,67 pouces avec une qualité FHD+ 2400 x 1080 pixels et 396 pixels par pouce. Il propose un ratio corps / écran de 90,3% permis par la présence d’un poinçon pour abriter la caméra frontale, plutôt qu’une encoche ou une bordure épaisse. Ainsi, pas de gêne pour jouer ou visionner des contenus multimédias. Cerise sur le gâteau, le mode Confort des yeux du 10X Lite est certifié par TÜV Rheinland, indiquant une faible émission de lumière bleue.

La puce Kirin 710A, composée de huit cœurs dont la moitié cadencée à 2GHz, permet de jouer dans de bonnes conditions. Le Honor 10X Lite peut aussi compter sur la technologie GPU Turbo, qui a déjà fait ses preuves sur des smartphones premium de Honor. Elle apporte une meilleure fluidité, avec plus d’images par seconde à l’écran, une meilleure gestion de l’alimentation pendant les sessions gaming ainsi que des graphismes plus beaux.

Les 4 Go de RAM présents permettent de passer d’une application à l’autre sans devoir les rouvrir à chaque fois, un confort d’utilisation bienvenue. Mention spéciale aux 128 Go d’espace de stockage, une capacité rare à ce niveau de prix, qui permet d’installer de nombreux jeux et applications tout en stockant des photos et vidéos haute qualité. Et si vous êtes du genre gourmand, il est possible d’étendre la capacité jusqu’à 512 Go via une carte microSD. Oui vous avez bien lu, il y a bien un emplacement pour carte microSD disponible sur le Honor 10X Lite, en plus du double emplacement pour cartes NanoSIM, alors que de plus en plus de modèles de mobiles font l’impasse.

Recharge rapide et une très belle autonomie

Ce smartphone est une invitation permanente à jouer, prendre des photos, regarder des vidéos… Autant d’activités qui consomment de l’énergie et drainent la batterie. Pas de soucis, le Honor 10X Lite embarque un accumulateur massif d’une capacité de 5000 mAh, délivrant 23 heures d’autonomie en vidéo. De quoi voir venir et permettre d’utiliser son smartphone sans se soucier de tomber en rade en cours de journée.

Il est aussi très rapide à recharger grâce à la SuperCharge 22,5W, qui promet de remonter la batterie de 0 à 46% en 30 minutes et de 0 à 96% en 80 minutes.

Le HONOR 10X Lite fonctionne sous Android 10 avec l’interface Magic UI 3.1, et intègre le store d’applications AppGallery. Vous pouvez retrouver facilement la plupart de vos applications habituelles en utilisant l’application Petal Search, préinstallée sur le 10X Lite.

Moins de 200 euros

Vient maintenant la question du prix, et vous risquez d’être agréablement surpris. Disponible dans les coloris “noir minuit” et “vert émeraude”, le Honor 10X Lite est affiché à 229 euros. Mais avec l’offre de lancement, il est possible de l’acquérir dès sa sortie au tarif attractif de 199 euros, avec une enceinte connectée offerte sur le site officiel de la marque, ou un bracelet connecté Honor Band 5 Sport offert pour les premiers acheteurs chez Fnac, Darty et Boulanger.

Cet article est une publication sponsorisée par Honor.