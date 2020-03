Grosse offre de réduction sur l’Echo Dot (3ème génération) sur Amazon

Vous √™tes √† la recherche de l’Echo Dot (3√®me g√©n√©ration) √† un prix tr√®s attractif ? Sachez que l’enceinte connect√©e d’Amazon b√©n√©ficie actuellement d’une grosse offre r√©duction. Une offre promotionnelle √† ne pas rater !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR AMAZON

En cette fin mars 2020, Amazon a décidé de casser les prix sur son Echo Dot (3ème génération), la fameuse enceinte connectée du géant du commerce en ligne.

Pendant une dur√©e ind√©termin√©e, l’objet connect√© d’Amazon passe ainsi de 59,99 euros √† 29,99 euros ; soit une baisse de prix de 30 euros. Quatre coloris au choix sont propos√©s pour l‚ÄôEcho 3 : tissu anthracite, tissu gris chin√©, tissu prune et tissu sable. Quant aux frais de port, ils sont offerts pour toute livraison √† domicile du produit.

D√©voil√©e en m√™me temps que l’Echo et l’Echo Spot, l’Echo Dot est une enceinte connect√©e avec Alexa, l’assistant vocal d’Amazon. Elle est contr√īl√©e par la voix et a √©t√© con√ßue pour l’ensemble des pi√®ces de la maison. L’utilisateur pourra alors demander la diffusion de ses morceaux musicaux pr√©f√©r√©s ou les informations en temps r√©el. Il aura aussi la possibilit√© d’appeler une personne qui poss√®de un appareil Echo (par l’interm√©diaire de d’applications comme Alexa ou Skype) et de contr√īler ses appareils connect√©s compatibles par simple commande vocale.