Grosse promo sur la montre connectée Huawei Band 4 Pro chez Darty !

elle est en ce moment à prix cassé chez Darty. L'enseigne vous propose en effet une réduction de -37%. La montre connectée vous revient alors à 49,99€ au lieu de 79,99€.

Huawei Band 4 Pro : un bracelet connecté petit et efficace

Equipé d'un écran tactile AMOLED 0,95 pouces de 120 x 240 pixels, le Huawei Band 4 Pro noir propose des couleurs vives et une interface intuitive, facile d'utilisation. Il permet de recevoir les notifications de votre smartphone et vous propose notamment un accéléromètre, un gyroscope, un GPS et un cardiofréquencemètre.

Grâce à son capteur de mouvement intelligent, il est capable de détecter votre activité et vous propose 11 modes de sport :

Course intérieure et extérieure.

Cyclisme intérieur et extérieur.

Marche intérieure et extérieure.

Entraînement libre.

Vélo elliptique.

Rameur.

Natation en piscine et en eau libre.

Le Huawei Band 4 Pro est aussi équipé d'un tracker de sommeil Huawei TruSleep 2.0. Il offre jusqu'à 7 jours d'autonomie et fonctionne avec Android et iOS.

En bref, c'est un bracelet connecté fitness parfaitement adapté pour surveiller votre activité sportive au quotidien. Gros point fort : grâce à son GPS intégré, il peut être utilisé indépendamment de votre smartphone. Une prestation rare pour un bracelet connecté à ce prix.

Le Huawei Band 4 Pro noir est livré avec un support de charge, un câble de charge, un guide de démarrage rapide et ses informations de sécurité. Avec Darty, les frais de livraison sont offerts et vous profitez d'une garantie de 2 ans.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.