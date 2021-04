Grosse chute de prix sur le Xiaomi Mi Smart Band 4

Avis aux sportifs ou aux sportives à la recherche d'un bracelet connecté pas cher ! Chez Leclerc, le Xiaomi Mi Smart Band 4 est victime d'une grosse chute de prix. Actuellement, l'objet connecté est sous la barre des 15 euros seulement.

Les produits de la marque Xiaomi sont à l'honneur en ce mois d'avril 2021. Nous avons pu le voir notamment avec les smartphones Poco X3 et Poco M3, mais aussi la caméra Mi Home Security.

Cette fois-ci, place au Mi Smart Band 4 qui bénéficie de 20 euros de réduction chez Leclerc. Au cours d'une durée indéterminée, le bracelet connecté de la marque chinoise passe de 34 euros à 14 euros. Des frais de port à hauteur de 4,90 euros sont appliqués pour une livraison standard. Afin d'éviter de payer ce supplément, il est conseillé de privilégier le retrait gratuit en magasin Leclerc.

Le Mi Smart Band 4 est équipé d'un écran AMOLED en couleur de 0,95 pouce et d'une batterie de 135 mAh lui permettant d'avoir une autonomie qui peut aller jusqu'à 20 jours. Etanche avec une immersion jusqu'à 50 mètres, le bracelet connecté de Xiaomi intègre différents capteurs tels que le suivi d’activités, un accéléromètre, un capteur de fréquence cardiaque et un gyroscope. Il est compatible avec les systèmes d'exploitation Android (4.4 et supérieur) et iOS (9.0 et supérieur). Pour avoir plus d'informations sur le bracelet, vous pouvez toujours consulter notre article associé au test du Xiaomi Mi Smart Band 4.